إعلام عبري: خلاف إسرائيلي - أميركي حول بنود المقترح المقدم لإيران

قالت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، إن إسرائيل تعمل على إدخال تعديلات في المقترح الأميركي، مشيرة إلى رفضها مقترح واشنطن بشأن "التخفيف الكبير" للعقوبات على إيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "إسرائيل ترفض مقترح واشنطن بنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرة إلى وجود "خلاف بين إسرائيل وإدارة ترمب حول صياغة غامضة لبند مستقبل برنامج الصواريخ الإيرانية".

وأوضحت أن "الخلافات الكبيرة بين إسرائيل وإدارة ترمب تتمحور حول 3 بنود من المقترح الأميركي".

من جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤول أمني شارك في اجتماع سري، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو الخطوط الحمراء في أي اتفاق"، مشيرة إلى أن المسؤول وصف قدرة إسرائيل على التأثير في قرار ترمب بأنها "شبه معدومة".

كما نقلت القناة عن المسؤول ذاته تأكيده أن إيران "قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ لأسابيع".

وكان مصدر إيراني مطلع، كشف في وقت سابق يوم الخميس، عن أن طهران أرسلت عبر وسطاء دوليين ليلة أمس ردها الرسمي على النقاط الـ15 التي اقترحتها الولايات المتحدة لخفض التصعيد، مؤكداً أن الجانب الإيراني بانتظار جواب الطرف الآخر.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن المصدر قوله إن طهران شددت في ردها على ضرورة "إنهاء العدوان" وتهيئة ضمانات موضوعية لمنع تكرار الحرب، مع الإصرار على دفع تعويضات واضحة عن الأضرار، وإنهاء القتال على جميع الجبهات بمشاركة "فصائل المقاومة" في المنطقة.