إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يباشر هدم منازل في جنوب لبنان لفرض "منطقة عازلة"

شفق نيوز- القدس

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن بدء القوات الإسرائيلية عمليات هدم واسعة للمنازل في بلدات جنوب لبنان؛ بهدف إخلاء المنطقة وفرض واقع "المنطقة العازلة"، تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله المستمرة منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية قولها، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية داخل الأراضي اللبنانية ومضاعفة أعدادها القائمة حالياً.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن ضباط في الجيش الإسرائيلي تشبيههم لأسلوب العمليات المنفذة في الجنوب اللبناني بالنمط العسكري المتبع في قطاع غزة، من حيث التعامل مع البنية التحتية والمناطق السكنية.