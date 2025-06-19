هجوم جديد.. ايران تطلق 15 صاروخا تجاه اسرائيل

شفق نيوز/ شنت ايران، يوم الخميس، هجوما صاروخيا جديداً على ايران، وفقا لما اوردته وسائل اعلام اسرائيلية.

وذكرت يسرائيل هيوم عن مصدر عسكري، ان "ايران شنت هجوماً جديداً يضم من 10 لـ15 صاروخا"، مبينة ان "إنذارات تحذيرية اطلقت لسكان مناطق الشمال لا سيما الكرمل وخليج حيفا".

واضافت ان "صفارات الإنذار تدوي في الجولان والجليل الأعلى والأوسط والكرمل وخليج حيفا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، انطلاق الموجة الرابعة عشرة من عملية "وعد صادق 3" بهجومٍ متزامنٍ استخدم فيه طائرات انتحارية مسيّرة وصواريخ استراتيجية، مؤكداً استهداف مركز قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي قرب أحد المستشفيات "بدقة عالية".