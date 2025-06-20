إعلام إسرائيلي: الهجوم الإيراني مزدوج بالطائرات المسيرة والصواريخ

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بإطلاق نحو 30 صاروخا إيرانيا من إيران، استهدفت حيفا وتل أبيب وسقطت باماكن متفرقة.

وقالت وسائل الإعلام، إن "الصاروخ الإيراني سقط بالقرب من ميناء حيفا ومرافق حكومية، فيما تم تفعيل الإنذارات في كافة المناطق الإسرائيلية".

وأضافت انه "تم رصد إطلاق 30 صاروخا من إيران، سمعت أصوات انفجارات كبيرة في تل أبيب والقدس وبير السبع".

كما أفادت يسرائيل هيوم، بأن "طائرة قادمة من تايلاند اضطرت لتغيير مسارها في اللحظة الأخيرة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني".