إعلام إسرائيلي: إيران استخدمت صواريخ ثقيلة واستهدف مقر البث الميداني للقناة 14

شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، يوم الجمعة، ان إيران استخدمت صواريخ ثقيلة لضرب اهداف في اسرائيل، من بينها استهداف مقر البث الميداني للقناة 14، مؤكدة تسجيل 27 حالة اصابة.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن "القصف الإيراني الأخير على إسرائيل شمل نحو 20 صاروخا، وقد استهدف الحرس الثوري الإيراني مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق".

واكدت ان "هناك مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 27 منهم 3 خطيرة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت يوم الجمعة، بإطلاق نحو 30 صاروخا إيرانيا من إيران، استهدفت حيفا وتل أبيب وسقطت بأماكن متفرقة.

وقالت وسائل الإعلام، إن "الصاروخ الإيراني سقط بالقرب من ميناء حيفا ومرافق حكومية، فيما تم تفعيل الإنذارات في كافة المناطق الإسرائيلية".

وأضافت انه "تم رصد إطلاق 30 صاروخا من إيران، سمعت أصوات انفجارات كبيرة في تل أبيب والقدس وبير السبع".

كما أفادت يسرائيل هيوم، بأن "طائرة قادمة من تايلاند اضطرت لتغيير مسارها في اللحظة الأخيرة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني".