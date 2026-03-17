إعلام إسرائيلي: استهداف نحو 30 شخصية داخل إيران بينهم لاريجاني وسليماني

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي شملتها الضربات الإسرائيلية داخل إيران الليلة الماضية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن لاريجاني كان من بين أهداف الهجمات، مشيراً إلى أن مصيره لا يزال غير معروف.

وأضافت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الضربات استهدفت نحو 30 شخصية، مع ورود اسم لاريجاني ضمن قائمة الأهداف في بعض تلك التقارير.

كما وأوردت وكالة رويترز عن الإعلام الإسرائيلي أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من إيران.

وفي السياق، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن تقارير أن الضربات شملت أيضاً استهداف قائد قوات البسيج غلام رضا سليماني، دون تأكيد نتائج العملية.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله في إحاطة للحكومة إن القوات نفذت "عمليات اغتيال" الليلة الماضية، مؤكداً أن نتائجها كانت "جيدة".

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حاسمة تؤكد نتائج الاستهداف أو مصير الشخصيات التي طالتها الضربات.

وفي آخر تصريح له، قال لاريجاني، يوم أمس الاثنين، إن "أي دولة إسلامية لم تقف إلى جانب الشعب الإيراني في الحرب الأميركية الإسرائيلية على بلاده، باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية".

كما أظهرت مشاهد متداولة لاريجاني وهو يتجول في شوارع طهران بين المواطنين، في يوم الجمعة الماضي ضمن مراسم "يوم القدس" .