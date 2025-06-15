إعلام إسرائيلي: انطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاحد، بانطلاق موجة صواريخ باليستية إيرانية جديدة، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: "رصدنا إطلاق 50 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل".

كما أفادت بأن "القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن موجة صواريخ إيرانية جديدة انطلقت، بعد الموجة الأولى.

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت قبل قليل، بتعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف إسرائيلي، فيما بينت أن إسرائيل بدأت باستهداف المدنيين.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة: "نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد ومباشر على المدنيين في العاصمة طهران".

وأضافت "تم سماع دوي أصوات انفجارات في تبريز غرب إيران"، مبينة أن "إسرائيل استهدفت أيضا مبنى سكني قرب شارع كشاورز في طهران".

وأشارت انباء إلى "استهداف إسرائيلي في مدينة آراك".

وقد ذكرت الوكالة أيضا: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.