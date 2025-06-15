إعلام إسرائيلي: الهجوم الإيراني استهدف ميناء حيفا ومبان سكنية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بوقوع إصابات بين الإسرائيليين باستهداف إيراني لميناء حيفا ومبان سكنية في إسرائيل.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن وجود "تقارير عن سقوط صواريخ في أنحاء عدة من البلاد".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "إصابة 4 أشخاص في منطقة لخيش وإصابة مبنيين في حيفا، وإصابة 4 أشخاص في حيفا واثنين آخرين جنوب إسرائيل، وإصابة مبنيين في حيفا واندلاع حريق بأحد المواقع بالمدينة".

إلى ذلك، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب".

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى شمال إسرائيل"

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "قوات الإنقاذ تشتبه بوجود عالقين في مبنى بعد سقوط صاروخ شمال إسرائيل".

من جهتها، ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، بوقوع "إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب، واندلاع حريق في لواء القدس ولواء الشمال".

فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي: "إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا، ونتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا".

وبينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود "هجوم صاروخي إيراني آخر وشيك"، دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "الجميع إلى البقاء في الملاجئ والغرف المحصنة والمحمية".

بدوره، أعلن متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "استهدفنا مقار عسكرية ومراكز اتخاذ القرار وأماكن سكن قادة وعلماء صهاينة".

وأضاف المتحدث: "لدينا بنك أهداف شامل في الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية".

وقبل قليل وجهت القوات الإيرانية، ضربة صاروخية جديدة استهدفت إسرائيل، فيما قررت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية إغلاق كامل للمطارات والمجال الجوي.

وأفادت وسائل إعلام بأن هجمة صاروخية جديدة وجهتها إيران مساء اليوم وصلت إلى عدة مدن إسرائيلية.

يأتي هذا بعدما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجمات إيرانية إضافية الليلة.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة طالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.