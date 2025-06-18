إعلام إسرائيلي: استهداف منشآت نووية قرب طهران ومنطقة بها مقر خامنئي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، بشن هجمة واسعة على المنشآت النووية الإيرانية، فيما كشفت أن من بينها مكان تواجد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن المواقع المستهدفة في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي.

فيما أفادت يسرائيل هيوم، أن "الهجمات الأخيرة على طهران استهدفت منطقة بها مقر خامنئي تحت الأرض".

فيما أشارت وسائل إعلام، إلى إغلاق لطريق رئيس في طهران وسماع انفجارات كبيرة في محيط طهران.

كما أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى قرب الهلال الأحمر في طهران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت قبل قليل، بشن إسرائيل ضربات استهدفت بعض المناطق في العاصمة طهران.

وقالت في أخبار عديدة، إن القصف استهدف لويزان وميدان نوبنياد في طهران.

كما تم استهداف مدينة كرج الإيرانية، في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، توعد يوم الأربعاء، اسرائيل بـ"الجزاء"جراء اقترافها ما وصفه بـ"الخطأ الفادح"، ومؤكداً أن "إيران لن تغفر"، ومشدداً في الوقت ذاته على جاهزية القوات المسلحة "بدعم من الشعب".

وقال المرشد الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الايرانية، جاء فيها أن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيلقى جزاء عمله"، مؤكداً أن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن، ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، مؤكداً أن الأمريكيين يجب أن يدركوا جيداً أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل بأضرار لا يمكن تعويضها.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني أبدى سلوكاً رصيناً وشجاعاً ودقيق التوقيت في مواجهة "العدوان الصهيوني"، مؤكداً أن ذلك يعكس نضجاً واضحاً وروحاً معنوية عالية داخل المجتمع الإيراني.

كما وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التهديدية"، وقال إنها "سخيفة"، مضيفاً أن "العقلاء الذين يعرفون تاريخ إيران وشعبها لن يستخدموا لغة التهديد تجاه هذا الشعب الذي لا يمكن إخضاعه".