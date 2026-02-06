إعلام رسمي إيراني: المفاوضات مع واشنطن "جدية" وقد تستمر لأيام

شفق نيوز- طهران

رجّح الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، أن تستمر مفاوضات طهران مع واشنطن في العاصمة العُمانية مسقط لأيام.

وقال التلفزيون الإيراني في أخبار عاجلة وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات ما زالت مستمرة ومن الممكن أن تستغرق وقتاً أطول"، مشيراً إلى أن "الطرف العُماني ينقل الرسائل بين وفدي إيران وأميركا".

ووفقاً للتلفزيون الإيراني، فإن "الجو السائد في المفاوضات أكثر جدية من الجولة السابقة، وإذا توصلنا (إيران) إلى بيان مشترك، فسيكون ذلك خطوة إلى الأمام".

كما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين حضروا المفاوضات في مسقط، أنها تتعلق بتخفيف تركيز اليورانيوم الموجود في إيران، حيث أشاروا إلى وجود بعض التكهنات بشأن نسبة التخصيب.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أجرى رئيس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، قبيل بدء المفاوضات.

من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أوضح لوزير الخارجية العماني وجهة نظر إيران ومقترحاتها ومطالبها وملاحظاتها في إطار المفاوضات مع واشنطن.

فيما، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إن "المفاوضات تنحصر على الملف النووي".

في المقابل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "قائد القيادة المركزية الأميركية سينضم للمفاوضات مع إيران في مسقط".

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال، يوم الأربعاء الماضي، إن واشنطن تريد أن تشمل المحادثات البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية ودعمها لجماعات مسلحة في جميع أنحاء المنطقة فضلا عن "تعاملها مع شعبها".

بينما تقول إيران إنها تريد أن يناقش عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف القضايا النووية فقط في مسقط، مؤكدة أنها ستشارك في المحادثات "من موقع قوة وبهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول للطرفين ويصون كرامتها بشأن القضية النووية".