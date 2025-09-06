إعلام حوثي: قصف صاروخي سعودي على مناطق حدودية في صعدة

شفق نيوز- صنعاء

أفادت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين، مساء السبت، بشن الجيش السعودي هجوماً بالصواريخ والمدافع على مواقع حدودية في مدينة صعدة.

وذكرت محطة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، أن "قصفاً سعودياً بالصواريخ والمدافع تم على مدينة صعدة خصوصاً في مديريتي رازح وغمر الحدوديتين".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يخوض فيه الجيش اليمني، اليوم السبت، مواجهات عنيفة مع الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز، وسط وجنوب غرب البلاد.

وتزامنت المواجهات في القطاع الجنوبي مع معارك أخرى شهدتها الجبهات الشمالية والشمالية الغربية من محافظة مأرب، إثر هجمات منسّقة شنها الحوثيون على مواقع تمركز قوات الجيش اليمني، بحسب وسائل اعلامية.