إعلام: بزشكيان يغادر طهران
شفق نيوز- طهران
أفادت وسائل إعلامية، بأن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان غادرت مساء الخميس من مطار مهرآباد في طهران متجهة إلى موسكو، في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.
وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن الطائرة غادرت العاصمة قبل دقائق، محققة أكثر من 8 آلاف مشاهدة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى على الموقع.
هواپیمای مسعود پزشکیان رییسجمهوریاسلامی شامگاه پنجشنبه نهم بهمن در سفری از پیش اعلام نشده از مهرآباد به مقصد مسکو پرواز کرد. بر اساس دادههای فلایترادار، هواپیمای ریاستجمهوری ایران دقایقی پیش تهران را به مقصد مسکو ترک کرده است. این پرواز با بیش از ۸ هزار بیننده، به رتبه نخست… pic.twitter.com/OafNtKzt39— independentpersian (@indypersian) January 29, 2026
وأكدت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، مساء اليوم، أن طائرة رئاسية تحمل مسؤولاً كبيراً غادرت مطار مهر آباد وسط طهران إلى موسكو، من دون أن تكشف عن هوية المسؤول.
پرواز هواپیمای ریاستجمهوری از مهرآباد به مقصد مسکو بر اساس دادههای فلایترادار، هواپیمای ریاستجمهوری ایران دقایقی پیش تهران را به مقصد مسکو ترک کرد؛ این پرواز با بیش از ۸ هزار بیننده همزمان، به رتبه نخست #فلایترادار رسید pic.twitter.com/Zk9gp8jN6Q— Arsha (@Arsha45914097) January 29, 2026
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة.