إعلام: بزشكيان يغادر طهران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلامية، بأن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان غادرت مساء الخميس من مطار مهرآباد في طهران متجهة إلى موسكو، في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن الطائرة غادرت العاصمة قبل دقائق، محققة أكثر من 8 آلاف مشاهدة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى على الموقع.

وأكدت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، مساء اليوم، أن طائرة رئاسية تحمل مسؤولاً كبيراً غادرت مطار مهر آباد وسط طهران إلى موسكو، من دون أن تكشف عن هوية المسؤول.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة.