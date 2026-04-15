عقوبات أميركية جديدة تطال شبكة شحن النفط الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من عشرين فرداً وشركة وسفينة تعمل ضمن شبكة قطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني الكبير الراحل علي شمخاني.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء ضمن تكثيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الضغط على البنية التحتية لنقل النفط غير المشروع في إيران.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج المواطن الإيراني والممول اللبناني لحزب الله سيد نعيمائي بدر الدين موسوي وثلاث شركات مرتبطة بمخطط معقد لغسل الأموال يتضمن بيع النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار البيان إلى أن شبكة شمخاني تتحايل على العقوبات من خلال مجموعة من الشركات الإدارية والاستشارية وشركات الشحن التي تبدو شرعية.