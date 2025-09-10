عقب هجوم الدوحة.. رصد تحركات جوية تركية مكثفة قرب العراق وسوريا

شفق نيوز- أنقرة

كشف موقع إخباري بريطاني، يوم الأربعاء، عن تحركات جوية تركية مكثفة قرب الحدود السورية والعراقية وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وقال موقع "ميدل إيست آي"، إن طائرات عسكرية تركية أقلعت من قاعدتين جويتين في ديار بكر وملاطية أمس الثلاثاء، عقب غارات إسرائيلية على الدوحة استهدفت قادة "حماس".

ونقل الموقع عن شهود عيان، في ديار بكر أنهم شاهدوا عدة طائرات في الجو بعد ظهر أمس بالقرب من إحدى القواعد الجوية الرئيسية في تركيا.

وأكدت مصادر مطلعة للموقع أن القوات الجوية التركية أرسلت طائرات إضافية خلال الليل، وكثفت دورياتها الجوية فوق المجال الجوي التركي.

وقال أحد المصادر: "لم يصدر أي إعلان عن أي حالة تأهب، ولكن تم تكثيف الدوريات الروتينية في المناطق القريبة من المجالين الجويين السوري والعراقي".

ويعتقد خبراء أن القوات الجوية الإسرائيلية ربما تكون قد عبرت المجالين الجويين السوري والعراقي، وحلقت بالقرب من الحدود السعودية قبل أن تصل إلى الدوحة بدعم من طائرات التزود بالوقود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة "حماس" في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".

وعقب الهجوم، أصدرت حركة "حماس" بيانا أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي فشل في اغتيال قياداتها في الوفد المفاوض خلال الهجوم الذي نفذه على مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتشير القناة 12 الإسرائيلية، إلى تصاعد مؤشرات فشل محاولة اغتيال قادة حركة حماس في قطر، مرجحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يعترف" بفشل العملية.