عقب إشارة من البيت الأبيض.. طائرات اميركية تحلق قرب المجال الجوي الإيراني

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بتحليق طائرات اميركية قرب المجال الجوي الإيراني، في تطور قد يشير إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن عدد الطائرات الاميركية قرب المجال الجوي الإيراني ازداد خلال الساعات الماضية، حيث شوهدت طائرات تحلق في محيطه.

وأضافت أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات من طراز B-52، أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وبحسب القناة، جاء ذلك عقب إشارة بثها البيت الأبيض مساء أمس الأحد، حيث أقلعت خلال الساعات الأخيرة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، فضلاً عن قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشوراً قال فيه: "حفظ الله قواتنا، حفظ الله اميركا – وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الاميركي دونالد ترمب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل اميركا عظيمة مرة أخرى".

في المقابل، نقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن مسؤول اميركي قوله في وقت سابق من اليوم: "لا توجد حالياً أي تحركات كبيرة للقوات أو الأصول الاميركية في الشرق الأوسط، والفرصة المتاحة (للرئيس لاتخاذ قرار) قصيرة".

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال الرئيس الاميركي إنه يدرس مجموعة من الردود المحتملة على التطورات في إيران، بما في ذلك خيارات عسكرية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الضخمة التي تعصف بالبلاد.