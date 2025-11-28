عقب الهجوم الإسرائيلي.. شفق نيوز ترصد الدمار في بلدة "بيت جن" السورية (صور)

شفق نيوز- دمشق

توغل الجيش الإسرائيلي براً في بلدة "بيت جن" بريف دمشق جنوبي سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فيما استهدفت طائراته مواقع في البلدة مخلفاً قتلى وجرحى ودمار كبير في الأبنية.

وقال مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، نجيب النعسان إنه "نقل جثمان 13 شهيداً و أكثر من 20 إصابة للمشافي حتى الآن في حصيلة غير نهائية لضحايا الهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الاشتباكات في بلدة "بيت جن" (40 كيلومتراً جنوب دمشق) جاءت بعد توغل دورية للجيش الإسرائيلي في البلدة ولاعتقالها لثلاثة أشخاص وعلى إثر ذلك اندلعت الاشتباكات بينها وبين مواطنين في البلدة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن "طائرات إسرائيلية مسيرة استهدفت مواقع في البلدة وآلية عسكرية تابعة لقواتها إثر انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة بعد مواجهتهم مقاومة عنيفة في البلدة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفيغاي أدرعي في تصريح صحفي، إنه "استناذاً إلى معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة انطلقت قوات الفرقة 210، إلى عملية لاعتقال مطلوبين من تنظيم الجماعة الإسلامية الذين عملوا في قرية بيت جن جنوب سوريا ودفعوا بمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل".

وأضاف: "خلال العملية أطلق مخربون النار باتجاه قوات جيش الدفاع التي ردّت باتجاههم إلى جانب إسناد جوي للقوات في المنطقة".

وأشار إلى "إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، وضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة. تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

ونوه أدرعي إلى أن "العملية أنجزت بالكامل وتم اعتقال جميع المطلوبين والقضاء على عدد من الإرهابيين"، مشدداً على "مواصلة قوات جيش الدفاع العمل ضد أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات "الاعتداء الإجرامي الذي قام به الجيش الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق".

واعتبرت سوريا "استهداف بلدة بيت جن بقصفها من جانب الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب مكتملة الأركان"، محملة "سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن العدوان الخطير على بلدة بيت جن".

وأكدت أن "الاعتداءات سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة الأوضاع في سوريا وفرض واقع عدواني بالقوة".