عطل في محطة سد مروي يتسبب بانقطاع شبه كامل للكهرباء في السودان

شفق نيوز- الخرطوم

انقطع التيار الكهربائي، يوم الاثنين، بشكل شبه كامل في السودان إثر عطل في محطة سد مروي الرئيسي حسب وسائل إعلام.

ومن المتوقع أن تعود الكهرباء بشكل تدريجي خلال ساعات، حيث يعمل مهندسون وفرق الصيانة لإصلاح العطل وعودة الخدمة بشكل تدريجي.

وقالت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إن "محاولة فنية لإدخال محول جديد بالشمالية أدى إلى إطفاء عام للكهرباء، تجري المحاولات الآن لبدء إعادة الخدمه مجددا للولايات التي خرجت عن الخدمة".

وأكدت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، أن "الكهرباء ستعود خلال الساعات القادمة".

يشار إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وعدد من الولايات الأخرى، شهدت في الآونة الأخيرة، احتجاجات واسعة من المواطنين بسبب فرض شركة الكهرباء رسوما وغرامات باهظة تصل إلى 250 ألف جنيه لكل مشترك لجأ إلى التوصيل المباشر من الأعمدة، خلال الفترة الأولى للحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في عامي 2023 و2024.