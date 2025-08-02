عطل فني يوقف شبكة الاتصالات في دمشق وحلب

شفق نيوز– دمشق/ حلب

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم السبت، عن تعطل عدد كبير من دارات (شبكة) الاتصالات وخروجها عن الخدمة بسبب ظروف فنية مفاجئة خارجة عن إرادتها.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن العطل شمل دارات الاتصالات في محافظتي دمشق وحلب، ما أدى إلى توقف جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية، مشيرة إلى أن ورشات الإصلاح تعمل بأقصى طاقتها لمعالجة الخلل.

من جهته، أوضح المهندس أحمد ديب، الخبير في قطاع الشبكات والاتصالات، لوكالة شفق نيوز، أن "مثل هذه الأعطال تؤثر مباشرة على أنظمة التحويل الإلكتروني والخدمات الرقمية، وتتسبب بخسائر للأعمال التجارية نتيجة توقف مفاجئ في البنية التحتية".

وأضاف ديب أن "الاعتماد على تقنيات احتياطية وحلول بديلة ضرورة لتقليل الخسائر وحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمات حتى في حالات الطوارئ".

وعن الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية، أفاد أصحاب محال في دمشق لـ شفق نيوز، أن انقطاع الإنترنت أدى إلى توقف عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، إضافةً إلى تعطّل جزئي في خدمات المبيعات الإلكترونية، ما تسبب بخسائر مالية مباشرة نتيجة توقف الطلبات والتسويات.

وطالب المتضررون بوضع حلول طارئة وتعويضات مستقبلية، لتفادي تكرار الأضرار الناتجة عن مثل هذه الأعطال.

من جانبها، شددت الشركة السورية للاتصالات على التزامها باستمرارية الخدمة رغم الظروف الفنية، مؤكدة أنها سخّرت كوادرها للعمل على مدار الساعة لتقليل مدة العطل، ومعلنة عن اتخاذ إجراءات احترازية مستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.