عشية مباحثات جديدة مع واشنطن.. طهران: لن نتنازل

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، إن بلاده لن تتنازل عمّا وصفه بـ"حقوقها النووية".

وجاءت تصريحات عراقجي من العاصمة القطرية الدوحة قبل ساعات من انعقاد جولة أخرى من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان عراقجي، قد ذكر أن "هواجس" دفعته لزيارة السعودية وقطر، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن استمرار التشاور مع دول المنطقة يُعد خطوة إيجابية عززت الدعم الإقليمي للمحادثات، مشيراً إلى وجود مصالح مشتركة وهواجس تستدعي التنسيق، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت مثمرة، حيث أبدت دول الجوار تجاوباً جيداً، وفق قوله.

وأوضح في تصريح لموقع صحيفة "شهر آرا"، أن "إيران دأبت منذ البداية على التشاور المستمر مع دول المنطقة وإطلاعها على تطورات المحادثات"، معتبراً أن أي اتفاق محتمل مع واشنطن يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح وهواجس دول الجوار.

وأشار عراقجي إلى أن التقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة يتطلب مزيداً من المشاورات والدراسة المتأنية، خصوصاً مع اقتراب الجانبين من مناقشة التفاصيل الجوهرية، مجدداً التأكيد على أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.