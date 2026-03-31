عشية عيد الفصح اليهودي.. أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى عشية عيد الفصح اليهودي، دمرت منازلهم بالضربات الإيرانية.

وذكرت الهيئة، أن "قيادة الجبهة الداخلية تستعد لاحتمال تصاعد وتيرة إطلاق النار من إيران ولبنان خلال فترة العيد وليلة عيد الفصح، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن هذه النوايا".

وفي ما يتعلق بتراجع حجم عمليات الإطلاق من إيران خلال الأيام الأخيرة، يقدّر الجيش الإسرائيلي أن "ذلك يعود إلى عجز الإيرانيين عن تنفيذ رشقات صاروخية كبيرة".

ويرجح أن يكون إطلاق الصواريخ، الذي استهدف بشكل أساسي مناطق الجنوب خلال اليومين الماضيين، قد جاء في أعقاب ما يعتبره نجاحاً في استهداف ديمونة وعراد.