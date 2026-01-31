عشية تدريبات هرمز.. إيران تكشف موعد مناوراتها البحرية مع روسيا والصين

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، بأن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستقام في أواخر شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن التمرين المشترك الثامن لـ"حزام الأمن البحري" سينفذ في منطقة شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من البحرية الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى البحريتين الروسية والصينية.

ومن المقرر أن تبدأ إيران تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز غداً الأحد الأول من شباط/ فبراير، وتستمر على مدار يومين، وفق قناة "برس تي في" الحكومية.

ودعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب السلوك التصعيدي في الخليج العربي، عقب إعلان طهران عزمها إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، تبدأ الأحد.

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري أميركي كبير وتوقعات متنامية بعمل عسكري ضد إيران، لكن لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستكشف فرصة التوصل لاتفاق مع إيران في اللحظات الأخيرة.

وقال ترمب إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح ترمب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحاً إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأضاف الرئيس الأميركي منتقداً التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".

يأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.

وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة "إكس" أنه "خلافاً للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.