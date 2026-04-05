عشية انتهاء المهلة.. ترمب يكثف تصريحاته ويلوح بـ"محو" إيران

شفق نيوز- واشنطن

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريحات لثلاث وسائل إعلامية أميركية، يوم الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، فيما رفض إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.

وذكر ترمب لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: "سنستهدف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، ولا جدول زمنياً لإنهاء حرب إيران".

وأشار إلى أن "إيران ستحتاج 20 عاماً لإعادة البناء، وأن الشعب الإيراني لا يريد منا استهداف البنية التحتية فهو يعيش في جحيم".

وفي السياق أيضاً، قال ترمب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك".

وعن حادث إسقاط الطائرة في إيران وعملية إنقاذ الطيار، ذكر ترمب أن "الجيش الإيراني أسقط طائرة إف-15 باستخدام صاروخ محمول على الكتف وحالفه الحظ، ونحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار، وإسرائيل قدمت مساعدة محدودة خلال عملية البحث والإنقاذ".

إلى ذلك نقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية عن ترمب قوله: "لا أريد الحديث عن تمديد المهلة لإيران فلديهم متسع كبير من الوقت لإبرام اتفاق، وإذا لم يرغب الإيرانيون في إبرام اتفاق فستزول بلادهم بأسرها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب لقناة "فوكس نيوز" الأميركية: "نتفاوض الآن مع إيران، وهناك فرصة جيدة للاتفاق غداً، وأعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الغد، وإذا لم يحدث ذلك فسنضرب كل شيء".

وأضاف: "منحنا في الوقت الحالي عفواً لمن يتفاوضون نيابة عن إيران كي يتمكنوا من مواصلة المحادثات"، مستطرداً بالقول: "الأفضل أن نأخذ النفط الإيراني إذا لم تكن طهران مستعدة لإبرام اتفاق".

كما تابع ترمب، قائلاً: "سترون الجسور ومحطات توليد الطاقة تتهاوى في شتى أنحاء إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب عبر منصة تروث سوشيال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وتابع: "افتحوا المضيق (مضيق هرمز) اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".