عشية المفاوضات.. عراقجي يعلن عن فرصة لـ"حل عادل" مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى "حل متفق عليه وعادل ومتوازن"، وذلك قبيل الجولة الثالثة المرتقبة من المفاوضات مع الولايات المتحدة والمقررة غداً الخميس في جنيف.

وأوضح عراقجي، أن "هناك فرصة غداً في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن"، مؤكداً أن "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن أمر يمكن تحقيقه".

لكن في الوقت نفسه نوه الوزير الإيراني إلى "أننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، ولا يوجد خيار عسكري لحل الملف النووي السلمي، ومستعدون للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأنه".

وأشار عراقجي إلى أن "إسرائيل تريد الحرب وتحاول جر الرئيس ترمب لحرب مع إيران"، معتبراً أن "ترمب أصبح ضحية للأخبار المزيفة"، مبيناً "نحن لا نطور أسلحة تصل للولايات المتحدة، وقيدنا عمداً مدى صواريخنا بـ 2000 كيلومتر، وهذا فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا وللردع".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "تعلمنا دروساً كثيرة من الحرب الماضية، لذلك نحن اليوم أكثر استعداداً، وقواتنا المسلحة مستعدة لأداء واجبها ونعلم كيف ندافع عن أنفسنا كما فعلنا في المرة السابقة، واستعدادنا للحرب ليس رغبة فيها، بل لمنعها، والمسار الذي سلكناه هو أفضل طريق ممكن لحل الملف النووي".

وجدد عراقجي في الختام تأكيده على إماكنية التوصل لاتفاق قائلاً: "يمكننا التوصل لاتفاق أو صفقة استناداً إلى تفاهمات الجولة الثانية من المفاوضات، ولم نعدم أي معتقل إثر الحوادث الأخيرة والمحاكمات مستمرة بحقهم".

وفي وقت سابق من اليوم، عبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، عن أمله بأن تأخذ إيران مفاوضات الخميس على محمل الجد، لافتاً إلى أن دونالد ترمب أكد بوضوح أنه "لا يمكن لإيران أن تملك سلاحاً نووياً".

إلى ذلك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبداً لطهران بتطوير سلاح نووي.

كما اتهم الرئيس الأميركي، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.

ومن المفترض أن تعقد يوم غد الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، في جيف، بوساطة سلطنة عمان.