عشية الجولة الخامسة.. عراقچي يدرس موقف طهران وويتكوف مستعد للمفاوضات
شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، مساء الخميس، أن بلاده تدرس حالياً موقفها بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد عراقجي أن موقف إيران واضح تماماً، مشدداً على أن البلاد ستواصل تخصيب اليورانيوم سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، بحسب وكالة "إيسنا".
وأضاف: "نحن واثقون بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وبالتالي لا مشكلة لطهران من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية"، مشيراً إلى أن "بلاده ستتصدى للمطالب المبالغ فيها خلال المفاوضات".
وذكر مصدر مطلع، بوقت سابق من اليوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد بشأن برنامج طهران النووي.
وقال ويتكوف، في برنامج (ذيس ويك) على شبكة (إيه.بي.سي)، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقا بعدم تخصيب اليورانيوم.