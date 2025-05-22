عشية الجولة الخامسة.. عراقچي يدرس موقف طهران وويتكوف مستعد للمفاوضات

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، مساء الخميس، أن بلاده تدرس حالياً موقفها بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

‎وأكد عراقجي أن موقف إيران واضح تماماً، مشدداً على أن البلاد ستواصل تخصيب اليورانيوم سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، بحسب وكالة "إيسنا".

‎وأضاف: "نحن واثقون بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وبالتالي لا مشكلة لطهران من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية"، مشيراً إلى أن "بلاده ستتصدى للمطالب المبالغ فيها خلال المفاوضات".

‎وذكر مصدر مطلع، بوقت سابق من اليوم، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد بشأن برنامج طهران النووي.

‎وقال ويتكوف، في برنامج (ذيس ويك) على شبكة (إيه.بي.سي)، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقا بعدم تخصيب اليورانيوم.