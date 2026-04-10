عشية التفاوض مع إيران.. أميركا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة للمنطقة

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الجمعة، عن تحريك قطعات عسكرية أميركية إلى منطقة الشرق الأوسط تضم حاملة طائرات وألفي جندي، إضافة إلى وصول مؤخراً طائرات مقاتلة وهجومية، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لعقد "محادثات سلام" مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن "حاملة الطائرات جورج دبليو بوش وسفنها بالمحيط الأطلسي متجهة إلى الشرق الأوسط، كما سيصل نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة".

وأكد المسؤول الأميركي، أن "طائرات مقاتلة وهجومية أميركية وصلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط".

وتأتي هذه التعزيزات العسكرية في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران إجراء أول جولة مفاوضات بينهما بعد الحرب الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد لوح الجمعة، باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال تعثرت محادثات السلام معها، والتي تتوسط فيها باكستان، والمقرر عقدها في العاصمة إسلام آباد غداً السبت.

وذكر ترمب لصحيفة "نيويورك بوست": "يتم تزويد السفن الحربية الأميركية بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات على إيران في حال فشلت محادثات السلام في باكستان".

وقال "نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا، وسنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو 24 ساعة".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "الإيرانيين يقولون أمامنا إنهم سيتخلصون من الأسلحة النووية ثم يقولون للصحافة إنهم سيخصبون اليورانيوم"، مؤكداً أن "إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.