عشية التصويت الأممي.. إسرائيل: لن نقبل بدولة فلسطينية ولا انسحاب من جبل الشيخ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن موقف إسرائيل واضح بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك عشية تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أميركي بهذا الشأن.

وقال كاتس: "في ظل مشروع القرار الأميركي في الأمم المتحدة فإنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وفي إشارة منه إلى القرار الأميركي الذي سيطرح للتصويت غدا في مجلس الأمن الدولي، تحت عنوان "الطريق إلى دولة فلسطينية"، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن "سياسة إسرائيل واضحة لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال كاتس: "سيتم نزع سلاح غزة حتى النفق الأخير وستنزع حماس سلاحها".

وكانت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا دعت الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للسلام في غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وتزامنا، لفت كاتس إلى الاتصالات الجارية حول ترتيب أمني مع سوريا، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية".