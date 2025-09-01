عشرات القتلى والجرحى بينهم طالبوا مساعدات في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم الاثنين، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكرت المصادر أن مستشفيات غزة استقبلت 29 قتيلاً بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة.

فيما أعلن مجمع ناصر الطبي استقبال طواقمه 5 قتلى بينهم امرأتان من منتظري المساعدات بنيران القوات الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن مستشفى العودة فقد استقبلت طواقمه خلال الـ24 ساعة الماضية 11 قتيلاً من بينهم سيدة وطفلة و18 إصابة جراء القصف الإسرائيلي لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.

ووفقاً لموقع "RT عربية" الروسي فقد استهدفت القوات الإسرائيلية تجمعاً للمواطنين بالقرب من مفترق أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الإصابات.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية منذ ساعات الليل تفجير الروبوتات المفخخة لتدمير منازل المواطنين في جباليا النزلة ومنطقة الزرقاء وشرق بركة الشيخ رضوان شمال غزة.

ومن جانبها أعلنت الخدمات الطبية في غزة تمكن طواقمها من انتشال إصابة طفله من استهداف شقه بالقرب من دوار القوقه بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم تبحث عن أطفالها بين الأنقاض بعد قـصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بجوار برج زغرب في مدينة غزة، صارخة "وين راحوا؟".

وفي ذات السياق تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات عنيفة ومتواصلة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار مكثف يستهدف طالبي المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وأعلن الدفاع المدني في محافظة رفح نقل طواقمه 4 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز المساعدات المريكية بمنطقة الشاكوش شمال غرب رفح.