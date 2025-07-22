عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لمخيمات النازحين في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد موقع RT، نقلاً عن مصادر طبية في قطاع غزة، باستهداف خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بقصف إسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 23 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وأكد مجمع الشفاء الطبي استقباله عددا كبيرا من القتلى والجرحى من موقع الاستهداف.

في حين أعلن مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعامل طواقمها مع 118 إصابة وقتيل واحد منذ ساعات الفجر، وذلك نتيجة قصف استهدف مدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية بالقرب من مفترق النابلسي جنوب غرب المدينة.

وقالت إدارة المستشفى إن الفرق الطبية تعمل في ظروف ميدانية معقدة وتحت ضغط هائل لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى النقص الحاد في الموارد الطبية والإجهاد الشديد الذي يعاني منه الطاقم.

فيما أكد مدير مستشفى المعمداني أن الأطباء "يتضورون جوعا، ويحرمون من الطعام والنوم والراحة"، مشددا على أن الفرق الطبية تواصل أداء واجبها الإنساني رغم الانهيار الجسدي والمعنوي.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف مدفعي عنيف طالت مناطق متعددة في القطاع، أبرزها جنوب وشرق مدينة دير البلح، حيث استهدفت منازل تعود لعائلتي بشير والبحيصي، وأسفر ذلك عن سقوط قتيلين في حي الحكر.

كما طالت غارات أخرى المناطق الشرقية لبلدة جباليا وحي التفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مروحية أباتشي إسرائيلية للنيران شرقي المدينة.

وفي تطور مأساوي آخر، استشهدت الطفلة إيمان محمد عبد الكريم حرز البالغة من العمر 9 أعوام متأثرة بجراح أصيبت بها يوم أمس في قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مجمع الصحابة وسط غزة.

كما أعلنت المصادر الطبية مقتل الشاب طارق محمد ظاهر متأثرا بإصابته قبل أيام في مخيم الشاطئ.