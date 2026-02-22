عشرات القتلى والجرحى بقصف باكستاني استهدف مناطق في أفغانستان

شفق نيوز - كابل

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين في قصف جوي باكستاني استهدف مناطق مدنية في ولايتي ننغرهار وبكتیکا.

وأدانت وزارة الدفاع الأفغانية بشدة انتهاك المجال الجوي الأفغاني، معتبرة ذلك خرقا للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وحملت الوزارة الجيش الباكستاني مسؤولية استهداف المدنيين والمراكز الدينية، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب على هذه الهجمات برد مناسب ومدروس.

وكانت باكستان أعلنت أنها شنت غارات استهدفت مخابئ لمسلحين على طول الحدود مع أفغانستان، في عملية وصفتها بأنها "انتقائية ومبنية على معلومات استخباراتية" دقيقة ضد معسكرات حركة "طالبان".