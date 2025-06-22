عشرات الضحايا بتفجير انتحاري داخل كنيسة بدمشق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، مساء اليوم الأحد، بوقوع 30 شخصاً بين قتيل وجريح على الأقل إثر تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة "مار إلياس" في منطقة الدويلعة بالعاصمة دمشق.

إلى ذلك، تحدث شهود عيان لوكالة "نوفوستي" بأن "هجوماً إرهابياً استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس".

كما ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن "انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، وقوى الأمن الداخلي السورية فرضت طوقاً أمنياً في محيط المنطقة وسط أعمال فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا".