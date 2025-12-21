عربات عسكرية كبيرة.. تحركات دولية على الحدود العراقية

شفق نيوز/ تدريب سابق بين التحالف الدولي و"قسد" في الحسكة

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بوصول رتل عسكري للتحالف الدولي إلى قاعدة "قسرك" شمال محافظة الحسكة، قادماً من معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وبحسب بيان للمرصد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الرتل تضمن 24 شاحنة محملة بصهاريج الوقود، وصناديق مغلقة، إضافة إلى عربات عسكرية كبيرة، ويأتي ذلك في إطار التعزيزات البرية للقواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي في مناطق الإدارة الذاتية.

ورصد المرصد السوري المعارض ومقره في بريطانيا في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، هبوط عدة طائرات شحن تابعة للتحالف الدولي في قاعدة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

وتأتي هذه الطائرات ضمن الدعم اللوجستي المستمر للعمليات العسكرية للتحالف في المنطقة، وتستخدم القاعدة لتأمين الإمدادات والمعدات اللازمة للقوات العاملة هناك.ِ

ويأتي ذلك في إطار التعزيز الجوي للقواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي في مناطق الإدارة الذاتية.