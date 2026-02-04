عراقجي يؤكد المضي بـ"مباحثات الجمعة".. ترمب: على خامنئي القلق

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، إن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يكون "قلقا جداً"، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة العُمانية مسقط يوم الجمعة المقبل، وذلك بعدما أفادت تقارير أميركية بانهيار المحادثات بين الطرفين.

وذكر ترمب في مقابلة مع شبكة "أن بي سي نيوز" أنه "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقاً جداً، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".

وتأتي تصريحات ترمب للشبكة الأميركية في الوقت الذي تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة تزامناً مع استعداد ‌واشنطن وطهران لإجراء محادثات نووية ‌يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت تقارير أميركية أن مسار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يواجه خطر الانهيار، بعد رفض الولايات المتحدة مطالب إيرانية بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة يوم الجمعة، في تطور يعمق الخلافات ويهدد بإغلاق نافذة الحل الدبلوماسي.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد مساء الأربعاء، أن "المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد الساعة العاشرة صباح الجمعة في مسقط".

كما أكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" ذلك أيضاً بالقول إن "المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في سلطنة عمان يوم الجمعة".

واتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد اجتماع، الجمعة، في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى بصفة مراقبين.

غير أن طهران أبلغت رغبتها في نقل المحادثات إلى سلطنة عمان وعقدها بصيغة ثنائية، لحصر النقاش في الملف النووي واستبعاد قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية، التي تعد أولوية لواشنطن ودول المنطقة.