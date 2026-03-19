عراقجي يهاجم ماكرون لعدم إدانته الهجمات على إيران

شفق نيوز- طهران

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، انتقاداً شديداً لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهماً إياه بالصمت إزاء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ماكرون "لم ينبس ببنت شفة لإدانة ما وصفها بالحرب الإسرائيلية الأميركية، كما لم يدن استهداف مستودعات الوقود في طهران، الذي عرّض ملايين المدنيين لمخاطر صحية".

وأضاف أن "القلق الذي أبداه ماكرون جاء فقط بعد رد إيران على الهجمات، وليس عقب استهداف منشآت الغاز داخل البلاد"، معتبراً ذلك "أمراً مؤسفاً".

وكان ماكرون قد دعا في وقت سابق اليوم إلى وقف مؤقت للهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط، ولا سيما منشآت الطاقة والمياه، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.

وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، عقب الضربات التي طالت مواقع لإنتاج الغاز في إيران وقطر، مشدداً على أن "من مصلحة الجميع وقف الضربات على البنى التحتية المدنية في أقرب وقت".

وأكد ضرورة تحييد السكان المدنيين واحتياجاتهم الأساسية، إلى جانب أمن إمدادات الطاقة، عن تداعيات التصعيد العسكري.

كما أشار إلى أن فرنسا تواصل تقييم نتائج العمليات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية والردود الإيرانية، وذلك قبيل اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع في باريس لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.