عراقجي يهاجم الاتحاد الأوروبي.. "لم يعد له أي ثقل جيوسياسي في المنطقة"

شفق نيوز- طهران

هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، الاتحاد الأوروبي مبيناً أن المحادثات بشأن البرنامج النووي لبلاده مع الولايات المتحدة أظهرت شلل الاتحاد الأوروبي و"عدم أهميته".

كما اكد الوزير الإيراني، أن الدول الصديقة لإيران في المنطقة أكثر فعالية من الاتحاد والترويكا الأوروبية.

وقال عراقجي في منشور له على منصة إكس، إنه يشعر بالحزن إزاء تحوّل مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي عادة ما كان يتسم بالرصانة، إلى "سيرك ميونيخ" بشأن بالحديث عن إيران.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يبدو "مرتبكاً" بسبب عجزه عن فهم ما يجري داخل إيران، مشيراً إلى أن الاتحاد لم يعد له أي ثقل جيوسياسي في المنطقة.

ووصف عراقجي ألمانيا، على وجه الخصوص، بأنها تسلم قيادة سياستها الإقليمية إلى إسرائيل.