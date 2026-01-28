عراقجي ينفي وجود مفاوضات مع أميركا خلال الأيام الأخيرة

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية ‌إيرانية، يوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي نفى، الاتصال مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف خلال الأيام القليلة ‌الماضية أو طلب إجراء مفاوضات.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية "لم ‍يكن ⁠هناك أي اتصال بيني وبين ويتكوف في ‍الأيام القليلة الماضية، ولم نتلق أي طلب للتفاوض"، مضيفا أن "وسطاء مختلفين يجرون مشاورات ‌ويتواصلون مع ‍طهران".

وأضاف: "موقفنا ‍واضح، فالمفاوضات لا تبنى على التهديدات، ولا يمكن أن تجرى المحادثات ‌إلا بعد زوال التهديدات والمطالب المبالغ فيها".

وكان الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب قد قال، ليلة أمس الثلاثاء، إن أسطولا حربيا ‌آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إضافية عقب الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران ‍وصاحبتها حملة قمع هي الأعنف منذ ثورة عام 1979.