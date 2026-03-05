عراقجي ينفي فتح قناة اتصال مع واشنطن: مستعدون لحرب طويلة الأمد

شفق نيوز- طهران

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، فتح بلاده قنوات اتصال مع الولايات المتحدة، مؤكداً استعداد بلاده لحرب طويلة الأمد.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، "لم نطلب وقف إطلاق النار ونرفض المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولن نرد على أي رسائل أمريكية مستقبلية"، مضيفاً أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة الأمد وأننا مستعدون لحرب برية".

وأشار عراقجي إلى أن "التصريحات الأميركية عن محاولات إيران التواصل مع واشنطن غير دقيقة ومبالغ فيها"، مؤكداً أن بلاده "تمتلك كل القدرة على الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني".

وكانت مصادر أميركية أفادت بأن إيران أرسلت خلال الأيام الماضية رسائل إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب عبر أطراف إقليمية، غير أن واشنطن لم ترد عليها واعتبرتها "غير جدية".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية حاولوا التواصل بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عبر جهاز استخبارات تابع لدولة ثالثة، مقترحين مناقشة شروط محتملة لإنهاء النزاع.