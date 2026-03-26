عراقجي يشيد بمواقف العراق تجاه إيران

شفق نيوز- طهران

أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، بمواقف العراق، حكومة وشعبا ومرجعية، فيما يخص إيران.

وقال عراقجي في تدوينة على "إكس": يجب الاشادة بالمواقف الحكيمة للمراجع العظام والحكومة والشعب العراقي، في إدانة اعتداءات امريكا والكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانب ايران حكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان".

وأضاف "تقديمكم للتعازي في استشهاد قائد الثورة يعكس عمق الروابط المتينة بين الشعبين، ففي الشدائد يُعرف الإخوة الحقيقيون".