عراقجي يزور السعودية ويلتقي كبار المسؤولين

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء، أن الوزير عباس عراقجي سيزور السعودية غدا ويلتقي كبار المسؤولين.

وقال بقائي في تغريدة له على موقع X، إن عراقجي سيقوم بتوقف قصير في مدينة جدة خلال عودته إلى طهران من البرازيل، حيث شارك في قمة قادة دول "بريكس".

وأوضح بقائي أن عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن اللقاءات ستتناول مناقشة العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أوضاع السلام والأمن في المنطقة.