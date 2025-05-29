عراقجي يرهن الاتفاق النووي مع أمريكا بشرطين

شفق نيوز/ اشترط وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء جميع العقوبات وضمان حق التخصيب.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: "ما زالت وسائل الإعلام تواصل التكهن بشأن اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا. لست متأكدا أننا بلغنا عتبة هذه المرحلة بالفعل".

وأضاف: "إيران تسعى بصدق إلى حل دبلوماسي يضمن مصالح جميع الأطراف، لكن ذلك يتطلب اتفاقا يُلغي جميع العقوبات ويضمن الحقوق النووية لإيران، بما في ذلك التخصيب".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق تقريراً لوكالة "رويترز" حول احتمال أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام مؤكداً أن استمرار التخصيب في إيران هو "مبدأ لا جدال فيه".

ووصف الادعاء بأنه "نوع من الفبركات الإعلامية نفسها التي تم رفضها مرارا وإثبات زيفها سابقا".

كما أكد بقائي، أن "التكهنات المتداولة بشأن أبعاد محتملة لأي اتفاق نووي ليست سوى اجتهادات إعلامية تُنشر بدوافع ونوايا مختلفة ولا صحة لأي منها".