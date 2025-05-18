عراقجي يرد على ويتكوف بشأن تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، على تصريحات المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكداً أن "أنشطة التخصيب في إيران ستستمر".

وقال عراقجي، في تصريحات على هامش منتدى طهران للحوار واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هذه التصريحات بعيدة تماماً عن واقع المفاوضات، وإن عمليات التخصيب في إيران ستستمر".

وأضاف عراقجي: "إذا كانوا مهتمين بضمان عدم إنتاج سلاح نووي، فنحن مستعدون للتعاون في هذا الشأن، أما إذا كانت مطالبهم غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تُلبّى".

يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف قال، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن واشنطن تضع خطاً أحمر واضحاً في تعاملها مع الملف النووي الإيراني، مشيراً إلى رفضها القاطع لأي مستوى من تخصيب اليورانيوم.

وأضاف ويتكوف في تصريحات لشبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية، أن "واشنطن لن تسمح حتى بنسبة 1% من التخصيب، وهذا الأمر غير قابل للنقاش"، مبيناً أن تخصيب اليورانيوم يقرب إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تسعى الولايات المتحدة لمنعه بشكل حازم".