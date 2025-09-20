عراقجي يرد على تقارير إجراء "مفاوضات مباشرة" مع ويتكوف

شفق نيوز- طهران

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن إجراء محادثات بينه وبين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد نفى عراقجي مزاعم وسائل إعلام غربية تحدثت عن محادثات جرت بين عراقجي وويتكوف قائلاً "لا صحة لذلك".

وأضاف عراقجي: "بالطبع، فإن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا يتم دون وسطاء أو عبر وسطاء إذا لزم الأمر".

وأكد وزير الخارجية الايراني عدم حصول أي اتصال أو محادثات مباشرة بين إيران وأمريكا.

ويأتي هذا النفي بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن اتصالات جرت بين عراقجي وويتكوف، تضمنت مقترحاً إيرانياً لبدء مفاوضات عاجلة حول اتفاق مؤقت وصولاً إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقله مراسل "أكسيوس" عن دبلوماسيين أوروبيين، فإن المقترح الإيراني قوبل بالرفض لأنه تضمن إلغاء آلية "العودة السريعة" للعقوبات الأممية قبل أن تقوم إيران بأي خطوات عملية، مقابل تعهد شفهي فقط بتخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم من نسبة 60%.