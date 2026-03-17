عراقجي يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف "صريح" من التطورات ويربط هرمز بالتصعيد

شفق نيوز- طهران

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف "صريح" من التطورات الأخيرة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عراقجي طالب، خلال الاتصال، بإدانة صريحة لما وصفه بـ"العدوان الأميركي والصهيوني" على إيران ومحاسبة المسؤولين عنه وفق الفصل السابع.

ونقل البيان عن عراقجي قوله إن "العدوان على إيران يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه "لا يمكن فصل الوضع في مضيق هرمز عن التوترات العامة التي يفرضها هذا التصعيد".

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على طهران الليلة الماضية.