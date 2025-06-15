عراقجي يحذر من جر إسرائيل الصراع على الخليج وإشعال المنطقة والعالم أثر ذلك

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، من محاولات اسرائيل من جر الصراع القائم مع بلاده الى منطقة الخليج مما قد يتسبب بإشعال المنطقة والعالم بأسره، متهما الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في الاشتراك بتنفيذ الضربات العسكرية على طهران.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، إن "القوات الإيرانية استهدفت أمس منشآت اقتصادية في حيفا"، معتبرا أن "الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف منشأة عسلويه خطوة خطيرة جدا الغرض منها جر الاشتباك الى منطقة الخليج اضافة الى انه خطأ استراتيجي كبير يمكن جر الحرب إلى ما أبعد من الحدود الايرانية".

وأضاف أن منطقة الخليج حساسة ومعقدة جدا واي تطور عسكري فيها يمكن ان يشعل المنطقة، بل كل العالم و ويورط الجميع"، مردفا بالقول إن "هذه الخطة بدأت اسرائيل بها منذ يوم أمس".

كما أشار عراقجي إلى أن "اعتداءات الاسرائيلية لن ولم تكن دون التوافق والدعم من أمريكا، ولدينا وثائق دقيقة وشواهد كثيرة تثبت ذلك"، مضيفا أن "امريكا شريكة في هذه الهجمات وعليها تقبل هذه المسؤولية".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني هجمات اسرائيل على بلادها هدفها إفشال المحادثات النووية مع أمريكا، مشدداً على أن ايران لا تريد توسعة رقعة الحرب إلا إذا فُرضت علينا و اضطررنا لذلك، ونحن ندافع عن أنفسنا وبكل صلابة وهذا امر مشروع".

وقال ايضا "سنواصل رد الاعتداءات والدفاع عن انفسنا لغاية ان تتوقف هذه الهجمات"، مستطردا القول إن "كلام امريكا بعدم تدخلها في اعتداء اسرائيل غير مقبول، وعليها أن تشجب الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية لتثبت حسن النوايا".