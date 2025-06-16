عراقجي يحدد هدف نتنياهو الرئيسي من الهجوم على إيران

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين، هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الهجوم على إيران.

وذكر عراقجي في منشور عبر "إكس" أن "جميع المؤشرات تدلّ على أن الهدف الرئيسي من العدوان الإجرامي الذي شنّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد إيران، كان إفشال إمكانية التوصّل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن".

وكانت إسرائيل قد بدأت هجومها على إيران فجر يوم الجمعة الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مصرع عدد من العلماء النوويين البارزين.

ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان القصف بشكل متواصل لليوم الرابع على التوالي. وسط توسع رقعة العمليات العسكرية من الطرفين وارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا، في صراع بات يهدد الاستقرار الإقليمي ويثير قلقاً دولياً متزايداً.