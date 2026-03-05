عراقجي يتوعد واشنطن: ستندم ندماً شديداً على قصف الفرقاطة "دنا"

شفق نيوز- طهران

توعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، الولايات المتحدة بأنها "ستندم ندماً شديداً" على قصف الفرقاطة الإيرانية "دنا".

وقال عراقجي في تدوينة له، عبر منصة "أكس"، إن "الولايات المتحدة ارتكبت أمراً فظيعاً في البحر، على بُعد نحو 2000 ميل من سواحل إيران"، مبيناً أن "الفرقاطة دنا، التي كانت ضيفاً لدى البحرية الهندية وعلى متنها نحو 130 بحاراً، تعرضت لضربة في المياه الدولية من دون أي إنذار مسبق".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة دنا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وكانت غواصة أميركية، قد قصفت، أمس الأربعاء، الفرقاطة الإيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.

وقالت مصادر رسمية من وزارة الدفاع في سريلانكا إن "الفرقاطة الإيرانية، التي كان على متنها حوالي 180 بحاراً، أطلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل أن تغرق بالكامل في المياه الدولية على بعد نحو 40 ميلًا بحريًا جنوب سريلانكا".

وأعلن مسؤولون في البحرية السريلانكية أنه "تم إنقاذ نحو 30 إلى 32 بحاراً من طاقم السفينة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح مختلفة، بينما يعكف رجال الإنقاذ على التمشيط بحثاً عن الباقين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد".