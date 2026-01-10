عراقجي يتهم أميركا بالسعي لاستنساخ تجربة فنزويلا داخل إيران

شفق نيوز- طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، الولايات المتحدة بأنها كانت تعتزم تنفيذ المخطط ذاته الذي شهدته فنزويلا في إيران، مؤكدا أنها "لم تحقق مآربها".

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أكد عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، أن "الأوضاع العامة في إيران جيدة، رغم وجود بعض التحديات الناجمة عن العقوبات ونقاط الضعف الاقتصادية".

وأشار إلى "حرب الايام الـ12 التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران"، مردفا بالقول: "لقد خططوا لتكرار تجربة فنزويلا في إيران، وتوهموا بقدرتهم على إرغام طهران على الاستسلام في غضون ثلاثة أيام، لكنهم فشلوا في ذلك".

وأضاف عراقجي: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف يقوم على الاحترام المتبادل، لكننا لا نملك اليقين بشأن صدق نوايا الأمريكيين في هذا التوجه".

وكان الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على "أعمال شغب" في إيران، وأدان السلوك الأميركي الذي وصفه بأنه "غير قانوني وغير مسؤول".

وقال إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، إن "السلوك المنسق للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي واضح، من خلال تصريحات تحريضية، وإشارات سياسية، وتهديدات علنية، شجعوا العنف، ودعموا الجماعات الإرهابية، وأثاروا زعزعة الاستقرار في المجتمع".