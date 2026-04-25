عراقجي يبلغ إسلام آباد بموقف بلاده من وقف إطلاق النار

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "عراقجي شرح خلال اللقاء موقف طهران بشأن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب"، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".

وأضافت أن "عراقجي أشاد باهتمام الحكومة الباكستانية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان"، مثمناً جهود إسلام آباد في "دعم مساعي إنهاء الحرب على إيران واستضافة المفاوضات ذات الصلة".

من جهتها، ذكرت رئاسة الوزراء الباكستانية، أن "رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع عراقجي بحضور وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، جرى خلاله بحث تطورات الوضع في المنطقة والملفات الأمنية والسياسية المرتبطة بها".

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول باكستاني بحسب وسائل إعلام، بأن "عراقجي أبلغ القيادة الباكستانية تمسك إيران بمطلب فك الحصار البحري الأميركي عن موانئها ووقف الهجمات الأميركية"، مشيراً إلى أن "طهران أبدت تحفظها الكامل على مطالب الجانب الأميركي".

فيما أكد مسؤول باكستاني، بحسب "رويترز"، "انتهاء اللقاء بين الجانبين في العاصمة إسلام آباد"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مخرجات الاجتماع.

جاء ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للقاء وزير الخارجية الإيراني.