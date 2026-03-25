عراقجي: ندرس ترتيبات خاصة لإدارة مضيق هرمز حتى بعد الحرب

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإيرانية، تدرس ترتيبات خاصة لإدارة مضيق هرمز حتى بعد الحرب الأميركية الاسرائيلية.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن "إيران تقوم بتوثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ضدنا وسنتابعها في المحافل الدولية"، مبيناً أن "الحكومة الإيرانية بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطنين حتى لا يشعروا بظروف الحرب".

وأضاف عراقجي أن "العدو لجأ لدول أخرى لفتح مضيق هرمز ولم يتمكن من ذلك وهو مغلق فقط أمام السفن التابعة للعدو"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب".

وتابع عراقجي، أن "رسالتنا لدول المنطقة أن يبتعدوا عن الأميركيين ونستغرب عدم إدانتها للحرب الأميركية الصهيونية علينا"، مؤكداً أنه "لا عداء لنا مع دول المنطقة ونستهدف فقط القواعد الأميركية والقواعد التي تنطلق منها هجمات ضدنا".

وشدد عراقجي، على أن "القواعد الأميركية في المنطقة استخدمت لشن عمليات ضدنا"، موضحاً أن "الحرب نقطة ذهبية في تاريخ إيران منعنا خلالها قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما".

وأشار عراقجي إلى أن "العدو فشل في تقسيم البلاد وتحقيق نصر سريع وفشل في كسر وحدة صفنا وشعبنا في الساحات كل ليلة لدعمنا".