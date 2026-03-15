عراقجي: نحن أقوياء ولا نرى سبباً للمفاوضات

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأحد، إن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار أو حتى التفاوض مع الاميركيين، مؤكداً أن طهران مستعدة لمواصلة الدفاع عن نفسها مهما طال أمد الحرب.

وأوضح عراقجي، في تصريحات لشبكة "سي بي إس"، أن إيران "لم تطلب وقف إطلاق النار قط ولم تطلب حتى التفاوض"، مضيفاً أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها "مهما طال الأمر حتى يقتنع ترمب بأن الحرب غير شرعية ولا نصر فيها".

وأكد "نحن أقوياء بما يكفي ولا نرى سبباً للتحدث مع الأميركيين"، مشيراً إلى أن طهران تستهدف "الأصول الأميركية والمنشآت الأميركية والقواعد العسكرية الأميركية فقط".

وأضاف أن "أراضي دول الخليج تُستخدم لمهاجمة إيران وهناك أمثلة عديدة جداً على ذلك".

وفي ما يتعلق بالملاحة في الخليج، قال عراقجي إن إيران "لم تغلق مضيق هرمز"، معتبراً أن سبب عدم إبحار السفن يعود إلى "انعدام الأمن الناجم عن العدوان الأميركي".

وأشار إلى أن طهران تلقت طلبات من عدد من الدول الراغبة في تأمين ممر آمن لسفنها، لافتاً إلى أن القرار بهذا الشأن يعود إلى القوات العسكرية الإيرانية.

وفي تصريحات سابقة له اليوم، أكد عراقجي، استعداد بلاده لدراسة أي مقترحات تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقال أيضاً، إن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، والتواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب".

وفي السياق ذاته، دعا عراقجي دول العالم إلى الامتناع عن أي خطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حض عراقجي الدول على "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.