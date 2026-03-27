عراقجي من جنيف: واشنطن قلبت طاولة المفاوضات وتتحمل مسؤولية "جريمة" مدرسة ميناب

شفق نيوز - جنيف

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة مسار الدبلوماسية والتفاوض مع طهران، والانخراط مع إسرائيل بشن حرب على إيران، حاثاً منظمة الأمم المتحدة على ادانة الضربات العسكرية "للمعتدين".

وقال عراقجي في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن إيران في خضم حرب "غير مشروعة وغير مبررة"، مبينا أن "الولايات المتحدة قلبت طاولة المفاوضات رغم انتهاجنا للمسار الدبلوماسي".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تسع يوما للحرب، ومستمرة في عملية الدفاع عن النفس مع تصاعد حدة التوترات الاقليمية.

واتهم الوزير الإيراني واشنطن باستهداف مدرسة "ميناب" للبنات والذي راح ضحيتها العشرات وهم داخل الفصول اثناء الدوام الرسمي، قائلا: لا يمكن إعفاء الولايات المتحدة من المسؤولية عن هذه جريمة.

واعتبر عراقجي مقتل أكثر من 175 طالبا ومعلما بمدرسة ميناب يمثل أفظع تجليات الاعتداء الأمريكي الصهيوني على بلادنا.

وعن التصعيد العسكري الراهن قال وزير الخارجية الإيراني، إن "الحرب المجحفة ضدنا تقوم على نزوات الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع عراقجي القول إن "الأمم المتحدة وقيمها على المحك وعليها إدانة المعتدين علينا"، مشددا على أن إيران ستواصل الدفاع عن النفس "طالما كان ذلك ضروريا".